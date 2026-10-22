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Шахтер минимально уступил Интеру

У "горняков" были неплозие шансы дожать соперника в большинстве.
Сегодня, 00:03       Автор: Андрей Безуглый
Интер - Шахтер / Getty Images
Интер - Шахтер / Getty Images

В среду, 21 октября, Интер принимал дома Шахтер.

В первые полчаса "нерадзурри" прижали соперника к воротам, но Ризнык действовал уверенно и не позволил открыть счет.

Ближе к перерыва Шахтер сумел перехватить инициативу и провести ряд неплохих атак, но ударам "горняков" во многом не хватило точности. В итоге первый тайм завершился с нулями на табло.

Со стартом второго тайма Интер снова начал давить, Ризныку пришлось немало попотеть, но неожиданно Бастони умудрился получить две жетых карточки за две минуты и покинуть поле.

Оставшись в меньшинстве Интер наконец забил, ударом Аугусто было непросто справиться. "Горняки" пошли в полномашстабную осаду на остаток матча, но соперник сумел сохранить ворота сухими и вырвать победу.

Статистика матча Интер - Шахтер третьего тура Лиги чемпионов

Интер - Шахтер 1:0
Гол: Аугусто, 77

Ожидаемые голы (xG): 0.98 - 0.56
Владение мячом: 45% - 55%
Удары: 13 - 12
Удары в створ: 5 - 4
Угловые: 5 - 4
Фолы: 9 - 10

Интер: Ж. Мартинес — Аугусто, Аканджи, Бастони — Спенс (Диуф, 59), Барелла, Чалханоглу (Зелински, 59), Сучич (Луис Энрике, 73), Димарко (Биссек, 59) — Бонни (Мхитарян, 75), М. Тюрам.

Шахтер: Ризник — Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Педриньо Азеведо — Педриньо(Назарина, 32), Очеретько (Изаки, 72), Марлон Гомес — Алиссон (Бруниньо, 83), Элиас (Траоре, 72), Мендоса (Невертон, 72).

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