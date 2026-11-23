На поединке Лиги чемпионов будет работать английская бригада арбитров.

УЕФА назначил судей на предстоящий матч пятого тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором Шахтер примет Фенербахче.

Как сообщает официальный сайт Европейского футбольного союза, поединок обслужит полностью английская бригада арбитров во главе с 41-летним Майклом Оливером.

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Ассистировать ему на линиях будут соотечественники Стюарт Берт и Джеймс Мэйнуоринг. Обязанности четвертого рефери исполнит Эндрю Мэдли.

За систему VAR будет отвечать Стюарт Эттуэлл и его помощник Даррен Ингленд.

Источник: UEFA.COM

Оливер ранее уже дважды пересекался с Шахтером на международной арене. В сезоне-2019/20 английский рефери работал на четвертьфинальном поединке Лиги Европы, в котором "горняки" разгромили Базель со счетом 4:1. Также Оливер в сезоне-2022/23 обслуживал матч группового этапа Лиги чемпионов между Шахтером и РБ Лейпциг, в котором немецкая команда одержала разгромную победу 4:0.

Номинально домашний для Шахтера матч Лиги чемпионов с Фенербахче состоится в среду, 25 ноября, в Лондоне на Стэмфорд Бридж и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей Лиги чемпионов сезона-2026/27.

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