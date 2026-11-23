НХЛ: Каролина одержала победу над Рейнджерс, Эдмонтон по буллитам проиграл Сент-Луису
В ночь на понедельник, 23 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись пять матчей.
Результаты матчей НХЛ за 22 ноября
Рейнджерс – Каролина – 2:5 (1:1, 0:3, 1:1)
Шайбы: 0:1 – 13 Робинсон (Дж.Стаал), 1:1 – 14 Зибанежад ( Миллер, Фокс), 1:2 – 33 Блэйк (Станковен, Холл), 1:3 – 37 Никишин (Робинсон, Гостисбеер), 1:4 – 38 Уокер (Каррье, Ахо), 2:4 – 55 Миллер (Фокс), 2:5 – 57 Мартинук (Джарвис)
Тампа-Бэй – Баффало – 2:6 (1:1, 0:3, 1:2)
Шайбы: 0:1 – 3 Кулих, 1:1 – 12 Кучеров (Джон Карлсон, Генцел), 1:2 – 21 Куинн (Тимминс, Эстлунд), 1:3 – 31 Томпсон (Далин, Бенсон), 1:4 – 36 Томпсон (Бенсон), 2:4 – 45 Гонсалвеш (Чернак, Гурде), 2:5 – 46 Эстлунд (Пауэр, Кребс), 2:6 – 58 Бенсон (Кулих)
Даллас – Питтсбург – 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Шайба: 1:0 – 32 Кивиранта (Рантанен, Джонстон)
Сент-Луис – Эдмонтон – 5:4 (0:1, 1:2, 3:1, 0:0, по буллитам - 1:0)
Шайбы: 0:1 – 5 Капанен (Макдэвид, Мерфи), 0:2 – 29 Драйзайтль (Жозеф, Подколзин), 1:2 – 37 Дворски (Мактавиш), 1:3 – 38 Холландер (Бушар, Капанен), 1:4 – 44 Дак (Дикинсон), 2:4 – 50 Броберг (Снаггеруд, Майллу), 3:4 – 55 Бучневич (Берггрен), 4:4 – 55 Снаггеруд (Томас, Бэррон)
Ванкувер – Чикаго – 3:6 (1:4, 2:1, 0:1)
Шайбы: 0:1 – 1 Назар, 0:2 – 2 Бертуцци (Кэйн, Канцеров), 0:3 – 11 Канцеров (Назар, Бертуцци), 0:4 – 12 Тонинато (Смит, Гринуэй), 1:4 – 13 Байум (Куиллан, Бэйнс), 2:4 – 26 Хитил (Коттер), 2:5 – 32 Канцеров (Донато, Влашич), 3:5 – 36 Дебраск (Гронек, Босер), 3:6 – 51 Канцеров (Кэйн, Бертуцци)
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