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НХЛ: Каролина обыграла Бостон, Миннесота одолела Юту, победы Нью-Джерси, Флориды и Вегаса

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 10:38       Автор: Игорь Мищук
Каролина победила Бостон / Getty Images
Каролина победила Бостон / Getty Images

В ночь на среду, 28 октября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 11 матчей.

Результаты матчей НХЛ за 27 октября

Филадельфия – Коламбус – 3:4 (0:3, 1:0, 2:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 10 Фантилли (Кристиансен, Джонсон), 0:2 – 12 Джонсон (Ничушкин, Веренски), 0:3 – 13 Матейчук (Найз, Оливер), 1:3 – 29 Кэйтс (Бонк, Мартон), 2:3 – 55 Зеграс (Сэнхайм, Дворак), 3:3 – 59 Драйсдейл (Зеграс, Форстер), 3:4 – 62 Джонсон (Веренски, Фантилли)

Чикаго – Лос-Анджелес – 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 2 Хелениус (Ли, Райт), 1:1 – 36 Канцеров (Терявяйнен, Бедард), 2:1 – 47 Кайзер (Кэйн, Назар)

Даллас – Нью-Джерси – 1:5 (0:1, 1:3, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 2 Хишир (Ковачевич, Евангелиста), 0:2 – 21 Хишир (Люк Хьюз, Майер), 0:3 – 31 Боквист (Грицюк, Джек Хьюз), 1:3 – 36 Грицковиан (Блэкуэлл, Майерс), 1:4 – 36 Люк Хьюз (Манта, Хэмилтон), 1:5 – 53 Джек Хьюз (Братт, Пеши)

Нэшвилл – Айлендерс – 3:4 (0:2, 2:1, 1:0, 0:0, по буллитам - 0:1)

Шайбы: 0:1 – 3 Дюклер (Деанджело, Пажо), 0:2 – 8 Шенн (Палат), 0:3 – 21 Хорват (Хольмстрем, Шефер), 1:3 – 29 Форсберг (Стэмкос, Маршессо), 2:3 – 33 Керфут (Хегландер), 3:3 – 44 О′Райлли (Форсберг, Хант)

Сент-Луис – Монреаль – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 28 Болдук (Тексье, Мэтисон), 0:2 – 42 Джекай (Дак, Мэтисон)

Виннипег – Флорида – 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 7 Верхэге (Джонс, Брэди Ткачак), 0:2 – 8 Миккола (Мэттью Ткачак, Джонс), 0:3 – 10 Верхэге (Джонс, Мэттью Ткачак), 1:3 – 32 Лаури, 1:4 – 33 Райнхарт (Мэттью Ткачак, Брэди Ткачак), 1:5 – 52 Брэди Ткачак (Миккола, Мэттью Ткачак)

Каролина – Бостон – 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 1 Заха (Пастрняк, Линдхольм), 1:1 – 19 Блэйк (Элерс), 2:1 – 50 Ахо (Свечников, Каррье)

Юта – Миннесота – 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Шайбы: 0:1 – 35 Эрикссон Эк (Капризов, К. Хьюз), 0:2 – 41 Капризов (К. Хьюз, Болди), 0:3 – 51 Шабанов, 1:3 – 58 Кули (Сергачев, Шмалц)

Анахайм – Ванкувер – 5:6 (1:0, 3:1, 1:4, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 15 Грир (Коланджело, Лакомб), 1:1 – 26 Эхгрен (Байум, Карлссон), 2:1 – 27 Мэлот (Уоррен, Лакомб), 3:1 – 35 Сеннеке (Карлссон, Готье), 4:1 – 38 Карлссон (Луно, Мэлот), 4:2 – 51 Босер, 5:2 – 52 Грир (Лакомб, Коланджело), 5:3 – 52 Олексяк (Петтерссон, Босер), 5:4 – 57 Леккеримяки, 5:5 – 58 Леккеримяки (Гронек, Петтерссон), 5:6 – 64 Гронек (Леккеримяки, Босер)

Вегас – Оттава – 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

Шайбы: 1:0 – 39 Боумэн (Теодор, Барбашев), 1:1 – 41 Пинто (Батерсон), 2:1 – 48 Лавуа (Хейнола, Дауд), 3:1 – 58 Карлссон (Марнер, Коннелли), 4:1 – 59 Айкел (Стоун)

Сан-Хосе – Баффало – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 21 Зеллвегер (Пауэр, Хелениус), 0:2 – 59 Бенсон (Пауэр, Томпсон)

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