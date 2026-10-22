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НХЛ: Оттава разгромила Флориду, Филадельфия обыграла Баффало

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 10:30       Автор: Игорь Мищук
Оттава победила Флориду / Getty Images
Оттава победила Флориду / Getty Images

В ночь на четверг, 22 октября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись два матча.

Результаты матчей НХЛ за 21 октября

Оттава – Флорида – 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)

Шайбы: 0:1 – 10 Брэди Ткачак (Джонс, Мэттью Ткачак), 1:1 – 14 Штюцле (Холлидей, Сэндерсон), 2:1 – 29 Жиру (Матинпало), 3:1 – 37 Пинто (Сэндерсон), 4:1 – 47 Фогеле (Батерсон, Козенс), 5:1 – 54 Холлидей (Штюцле)

Баффало – Филадельфия – 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 14 Кнубл (Барки, Бонк), 0:2 – 19 Зеграс (Драйсдейл, Мичков), 1:2 – 39 Цукер (Эстлунд, Куинн), 1:3 – 43 Кнубл (Бонк)

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