НХЛ: Колорадо по буллитам обыграл Миннесоту, Эдмонтон уступил Сиэтлу, победы Оттавы и Флориды
В ночь на субботу, 28 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 15 матчей.
Результаты матчей НХЛ за 27 ноября
Нэшвилл – Юта – 5:6 (2:2, 0:1, 3:2, 0:0, по буллитам - 0:1)
Бостон – Торонто – 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
Нью-Джерси – Калгари – 5:3 (0:1, 2:2, 3:0)
Сент-Луис – Даллас – 5:3 (2:0, 0:2, 3:1)
Коламбус – Детройт – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Филадельфия – Ванкувер – 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
Тампа-Бэй – Оттава – 2:6 (0:2, 0:2, 2:2)
Вашингтон – Флорида – 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)
Анахайм – Лос-Анджелес – 3:5 (2:0, 1:3, 0:2)
Сан-Хосе – Вегас – 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
Миннесота – Колорадо – 3:4 (2:0, 1:0, 0:3, 0:0, по буллитам - 0:1)
Чикаго – Рейнджерс – 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)
Айлендерс – Виннипег – 1:3 (0:1, 0:2, 1:0)
Эдмонтон – Сиэтл – 2:4 (0:1, 2:0, 0:3)
Баффало – Питтсбург – 3:6 (2:2, 1:3, 0:1)
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!