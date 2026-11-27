В субботу, 28 ноября, Динамо сыграет с Черноморцем.

Команды находятся на разных концах турнирной таблицы, поэтому ожидается довольно простая победа киевлян.

Предлагаем вашему вниманию превью матча УПЛ.

Динамо — Черноморец

Стадион им. В. Лобановского, Киев

Хозяева матча после назначения Мацея Кендзёрэка на должность главного тренера находятся в отличной форме. Вместе с поляком в качестве наставника «бело-синие» проиграли лишь Шахтёру в Кубке Украины, проведя большую часть матча в меньшинстве. В то же время в чемпионате Динамо удалось отобрать очки у «горняков».

Однако стоит отметить, что Кендзёрэку благоприятствовал календарь. Помимо Шахтёра, соперниками были Кудровка, Кривбасс и Оболонь из нижней части турнирной таблицы.

Черноморец, собственно, также находится в нижней части турнирной таблицы. «Моряки» имеют столько же очков, сколько Верес, проигравший 5 матчей подряд, опережают Кудровку и Оболонь всего на одно очко, а Кривбасс — лишь на два.

Тем не менее в этом сезоне одесситы уже показали способность бороться с более сильными клубами, отобрав очки у Карпат.

История встреч

История противостояния Динамо и Черноморца богата, но приятной её можно назвать лишь для одной из команд.

Счёт в очных матчах полностью в пользу киевлян. 70 побед в 111 матчах, тогда как Черноморец победил лишь 19 раз, а ещё 22 встречи завершились вничью.

Собственно, именно вничью завершился последний на данный момент матч между командами. В предпоследнем туре позапрошлого сезона «моряки» сыграли с «бело-синими» 1:1.

Черноморец — Динамо Киев 1:1

Голы: Хобленко, 68 — Ярмоленко, 54 (пен.)

Черноморец: Рудько — Бутко, Скиба, Белошевский, Ракицкий, Ермаков — Когут (Габелок, 64), Сигеев, Мустафаев (Робакидзе, 64) — Хобленко, К. Попов (Янаков, 57).

Динамо Киев: Нещерет — Тимчик, Д. Попов, Михавко, Вивчаренко — Михайленко, Шапаренко (Бражко, 66) — Ярмоленко (Волошин, 66), Буяльский (Пихалёнок, 81), Кабაეв — Ванат.

Предупреждения: Хобленко — Михайленко, Шапаренко

Интересные факты

Динамо не проигрывает дома в УПЛ 8 матчей: 7 побед и ничья.

Черноморец пропускает в 34 гостевых матчах подряд — это клубный рекорд. За это время команда пропустила 62 гола.

Роман Григорчук проведёт 100-й гостевой матч в качестве тренера в чемпионате.

Григорчук может одержать 70-ю победу в УПЛ, из них 60-ю с Черноморцем.

Назар Волошин (Динамо) может забить 20-й гол в УПЛ, Дмитрий Клёц (Черноморец) — 10-й.

Динамо может провести 290-й домашний «сухой» матч в УПЛ.

Ориентировочные составы

Обе команды продолжают борьбу только в УПЛ, поэтому стоит ожидать оптимальные составы. В Динамо из-за травмы не сможет сыграть Матвей Пономаренко.

Динамо: Бущан — Сыч, Кендзёра, Тиаре, Дубинчак — Пихалёнок, Бражко, Шапаренко — Волошин, Мунгенге, Огундана.

Черноморец: Аниагбосо — Пушкарёв, Жаржу, Мельниченко, Фарина — Клименко, Курко, Робакидзе — Алефиренко, К. Попов, Фарасеенко.

Прогноз

Динамо очевидно превосходит Черноморец в кадровом ресурсе даже с учётом повреждения Пономаренко, которое не позволит ему сыграть в следующем туре. Поэтому одесситы могли бы победить киевлян лишь благодаря лучшей организованности. И действительно, подопечные Григорчука пропускают значительно меньше, чем их соседи по турнирной таблице, но проблема в том, что и забивают они крайне мало.

Таким образом, максимумом, на который могут рассчитывать «моряки», выглядит ничья, однако более реалистичным кажется триумф Динамо.

Эксперты BETKING также считают фаворитом хозяев: на победу киевлян предлагают коэффициент 1.22. Вероятность того, что три очка возьмёт Черноморец, оценивается в 14.00, а ничья имеет коэффициент 6.33.

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