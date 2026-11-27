Алессандро Бастони вернется к концу года.

Защитник Интера Алессандро Бастони выбыл на некоторый срок, пишет Sky Sport.

Напомним, что в матче со Штутгартом итальянец получил повреждение и был вынужден покинуть поле еще в первом тайме.

Медицинский штаб диагностировал растяжение мышц левого бедра. Ожидается, что Бастони пропустит около трех недель.

Потенциально Киву может рассчитывать на игрока лишь к матчу с Лечче в середине декабря или в матче за Суперкубок Италии 22 декабря.

В текущем сезоне Алессандро Бастони провел 15 матчей, отличившись одним голом.

Ранее также сообщалось, что из-за травмы выбыл также игрок Баварии[..

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