В пятницу, 27 ноября, Левый Берег домашним матчем с Колосом открыл 14-й тур украинской Премьер-лиги.

Подопечным Александра Рябоконя удалось справиться с соперником, одержав минимальную победу со счетом 1:0.

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Выйти вперед в матче уже на десятой минуте могли гости. Денис Ндукве после передачи по центру в штрафную от Аринальдо Ррапая перебросил голкипера Дениса Игнатенко, однако угодил в перекладину, затем с близкого расстояния добивал головой в пустые, но Валерий Бондаренко невероятным образом успел и вынес мяч с линии собственных ворот. В дальнейшем уже хозяева поля были ближе к тому, чтобы повести в поединке, однако коваливскую команду выручал вратарь Иван Пахолюк.

Все же в начале второй половины встречи Левому Берегу удалось реализовать свой шанс. На 51-й минуте Дмитрий Шастал, который вышел на замену сразу после перерыва, замкнул в касание из пределов вратарской прострел с правого фланга от Олега Соколова. После пропущенного Колос пытался оказывать давление на соперника, однако до конца матча так и не смог добиться желаемого и зацепиться хотя бы за ничью, а хозяева поля сумел сохранить победный результат.

Левый Берег выиграл второй матч в текущем чемпионате и на данный момент с 13 очками занимает десятое место в турнирной таблице УПЛ. Колос, имея в своем активе 15 баллов, расположился строчкой выше.

Статистика матча Левый Берег - Колос 14-го тура чемпионата Украины

Левый Берег - Колос 1:0

Гол: Шастал, 51

Владение мячом: 44% - 56%

Удары: 13 - 18

Удары в створ: 7 - 5

Угловые: 3 - 2

Фолы: 19 - 7

Левый Берег: Игнатенко - Соколов, Коваленко, Бондаренко, Сидней - Криворучко (Тищенко, 90+2), Челядин (Гереш, 88) - Воробчак, Волошин (Самар, 88), Венделл (Шастал, 46) - Диего (Банада, 65).

Колос: Пахолюк - Рухадзе (Понедельник, 73), Козик, Бурда, Цуриков - Гагнидзе, Демченко (Наумов, 73), Ррапай (Станковски, 60) - Кане, Ндукве (Тахири, 60), Климчук (Гусол, 60).

Предупреждения: Коваленко, Челядин - Гусол.

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