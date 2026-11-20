Донецкий Шахтер сыграл вничью с киевским Левым Берегом в матче 13-го тура Украинской Премьер-лиги сезона-2026/27. Поединок, который состоялся на Арене Львов, завершился со счетом 1:1.

Гости открыли счет на 14-й минуте. Викентий Волошин пробил из зоны перед штрафной площадкой, Дмитрий Ризнык отбил мяч перед собой, а Илья Квасница сыграл на добивании. Однако после просмотра эпизода гол отменили из-за фола Волошина на Дмитрии Крыськиве.

На 19-й минуте Левый Берег все же вышел вперед. Назарий Воробчак пробил с левого фланга штрафной площадки, а после рикошета от Крыськива мяч залетел в дальний верхний угол ворот.

В первом тайме Шахтер имел несколько возможностей отыграться, однако голкипер гостей Денис Игнатенко справился с ударами Олега Очеретько и Невертона.

После перерыва Арда Туран провел сразу несколько замен, и это помогло донетчанам сравнять счет. На 61-й минуте Педриньо выполнил прострел с левого фланга, а Алиссон замкнул передачу на дальней штанге.

В дальнейшем Шахтер пытался вырвать победу. Алиссон несколько раз опасно бил по воротам, однако Игнатенко спасал свою команду. В частности, на 71-й минуте голкипер парировал дальний удар бразильца под левую штангу.

В итоге команды не выявили победителя и разделили очки.

Шахтер – Левый Берег – 1:1

Голы: Алиссон, 61 – Воробчак, 19.

После этой ничьей в активе команды Арды Турана стало 30 очков, и она продолжает возглавлять турнирную таблицу УПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!