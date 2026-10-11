Продажа игроков принесла Шахтеру 3,6 млрд гривен: клуб раскрыл финансовые показатели

Донецкий клуб получил почти 4,7 млрд гривен дохода за сезон-2025/26 и около 77% этой суммы обеспечили трансферы и аренда футболистов.

Шахтер опубликовал годовой отчет за сезон-2025/26, в котором раскрыл основные финансовые показатели. Общий доход клуба с учетом НДС составил 4 млрд 685 млн гривен.

Крупнейшим источником поступлений стали продажа и аренда футболистов — 3 млрд 604 млн гривен, или около 77% общего дохода.

Еще 754 млн гривен клуб получил от УЕФА и ФИФА. В отчетном сезоне горняки выступали в квалификационном раунде Лиги Европы, а затем — в основном раунде Лиги конференций. Коммерческая деятельность, включая спонсорские соглашения, продажу атрибутики и билетов, принесла клубу 327 млн гривен.

Отдельно Шахтер сообщил об уплате налогов. За сезон-2025/26 клуб перечислил в бюджеты всех уровней 666 млн 650 тыс. гривен — на 189 млн 405 тыс. гривен больше, чем в предыдущем сезоне.

Напомним, на днях Шахтер разгромил Верес и возглавил турнирную таблицу УПЛ.

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