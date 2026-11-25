Исполнительный директор Макларен Зак Браун прокомментировал разработку собственного двигателя.

По его словам, команда рассматривала такой шаг, однако сейчас это в прошлом. Макларен полностью доволен тем, что предоставляет ему Мерседес.

В прошлом мы рассматривали такой вариант, но сейчас нас все полностью устраивает в текущем сотрудничестве. Думаю, мы уже доказали, что способны выигрывать титулы с их двигателями, так что у Макларен нет ни малейшего желания устанавливать в свои болиды какие-то другие двигатели, кроме Мерседес. Этот сезон получился непростым для всех участников – учитывая особенности работы новых силовых установок. Но да, мы уже давно сотрудничаем с Мерседес, и они замечательные партнеры. Да, конечно, порой на трассе могут возникать трудности – причем как у нас, так и у их заводской команды. Но в целом у нас сложились отличные рабочие отношени

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