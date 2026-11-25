Киевское Динамо одержало уверенную победу над Левым Берегом в матче 15-го тура Национальной лиги U-19. Встреча завершилась со счетом 3:0.

Хозяева открыли счет на 19-й минуте. После игры рукой защитника Левого Берега в собственной штрафной площади арбитр назначил пенальти. Арсений Федоренко исполнил одиннадцатиметровый удар в стиле паненки и вывел киевлян вперед.

На 79-й минуте Федоренко оформил дубль, увеличив преимущество Динамо. Результативную передачу на него отдал Люсин. А уже в концовке встречи Станислав Онисько, вышедший на замену, установил окончательный счет — 3:0. Гол был забит на 90+2-й минуте.

Благодаря этой победе Динамо набрало 31 очко и поднялось на первое место в турнирной таблице. При этом львовский Рух имеет 30 баллов и два матча в запасе.

Левый Берег после поражения остался с 24 очками. По разнице забитых и пропущенных мячей команда уступает ЛНЗ, который также набрал 24 балла.

Национальная лига U-19. 15-й тур

Динамо — Левый Берег — 3:0.

Голы: Федоренко, 19 (пен.), 79, Онисько, 90+2.

Напомним, сын Андрея Шевченко подписал контракт с английским клубом.

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