Динамо разгромило Левый Берег и вышло на первое место
Хозяева открыли счет на 19-й минуте. После игры рукой защитника Левого Берега в собственной штрафной площади арбитр назначил пенальти. Арсений Федоренко исполнил одиннадцатиметровый удар в стиле паненки и вывел киевлян вперед.
На 79-й минуте Федоренко оформил дубль, увеличив преимущество Динамо. Результативную передачу на него отдал Люсин. А уже в концовке встречи Станислав Онисько, вышедший на замену, установил окончательный счет — 3:0. Гол был забит на 90+2-й минуте.
Благодаря этой победе Динамо набрало 31 очко и поднялось на первое место в турнирной таблице. При этом львовский Рух имеет 30 баллов и два матча в запасе.
Левый Берег после поражения остался с 24 очками. По разнице забитых и пропущенных мячей команда уступает ЛНЗ, который также набрал 24 балла.
Национальная лига U-19. 15-й тур
Динамо — Левый Берег — 3:0.
Голы: Федоренко, 19 (пен.), 79, Онисько, 90+2.
Напомним, сын Андрея Шевченко подписал контракт с английским клубом.
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