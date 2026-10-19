Харьков вырвал победу у Левого Берега

С двумя перерывами на тревогу Харьков обыграл Левый Берег со счетом 2:1 в матче девятого тура украинской Премьер-лиги.

Матч начался с быстрого гола гостей. Уже на третьей минуте Владислав Волошин воспользовался ошибкой Артема Шабанова после подачи Ильи Соколова и отправил мяч в дальний угол ворот.

На 13-й минуте игру остановили из-за воздушной тревоги. После отбоя команды вернулись на поле, и Харьков постепенно перехватил инициативу.

На 36-й минуте Батон Забергджа сравнял счет, завершив передачу Ивана Калюжного ударом в ближний угол.

Во втором тайме голкипер киевлян несколько раз выручил свою команду, в том числе после опасных ударов Рамика Гаджиева и Ивана Калюжного. Однако на 63-й минуте хозяева все же вышли вперед: Илья Крупский отдал передачу в штрафную на Гаджиева, который закрутил мяч в дальний угол.

На 80-й минуте матч снова приостановили из-за воздушной тревоги. После возобновления игры Левый Берег попытался усилить давление, но сравнять счет не смог.

Харьков одержал победу со счетом 2:1 и продолжил успешное выступление в чемпионате.

Харьков — Левый Берег — 2:1 (1:1)

Голы: Забергджа, 36, Гаджиев, 63 — Волошин, 3.

Напомним, ранее Карпаты в самой концовке спаслись от поражения Эпицентру.

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