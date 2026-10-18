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Футбол

Карпаты в самой концовке спаслись от поражения Эпицентру

Гостям не хватило совсем немного, чтобы увести три очка из Львова.
Вчера, 20:07       Автор: Андрей Безуглый
Карпаты - Эпицентр / upl.ua
Карпаты - Эпицентр / upl.ua

В воскресенье, 18 октября, Карпаты принимали дома Эпицентр.

Хозяева сразу забрали игру под контроль, но быстро попались на быструю контратаку соперника и пропустили гол. Счет открыл Козак.

Эпицентр радовался недолго, так как через 20 минут Лях наконец вернул Карпаты в игру, однако до перерыва Рохас пушчным выстрелом снова вывел свою команду вперед.

Карпаты снова смогли отыграться, но VAR не засчитал гол, и на перерыв команды ушли при премиуществе Эпицентра.

Второй тайм превратился в очень долгую осаду Карпатами ворот соперника. Львовяне имели пару неплохих моментов, но матч сумели спасти лишь в самой коцновке усилиями Алькайна.

Статистика матча Карпаты - Эпицентр 9-го тура чемпионата Украины

Карпаты - Эпицентр 2:2
Голы: Лях, 36, Алькайн, 90+4 - Козак, 15, Рохас, 39

Владение мячом: 68% - 32%
Удары: 14 - 8
Удары в створ: 9 - 6
Угловые: 7 - 1

Карпаты: Мисак — Калеро (Мирошниченко, 68), Бабогло, Педрозу, Лях (Иглесиас Лоис, 46) — Моха — Алькайн Мичелена, Чачуа, Виейра Кардозу (Карабин, 78), Вантух — Сери (Дедов, 69)

Эпицентр: Федотов (Билык, 46) — Репай, Мороз (Григоращук, 70), Кош Монтанья, Климец — Запорожец (Липовуз, 83) — Сидун (Бендера, 54), Ващенко, Миронюк, Козак (Нене, 69) — Рохас Москера

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