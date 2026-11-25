Нападающий Реала Килиан Мбаппе после победы над ПСВ (5:1) в Лиге чемпионов решил поделиться индивидуальной наградой с одноклубником Винисиусом Жуниором.

Французский форвард был признан УЕФА лучшим игроком встречи. В матче пятого тура он дважды поразил ворота нидерландской команды.

Однако после финального свистка Мбаппе передал полученный трофей Винисиусу.

Бразилец также отметился забитым мячом, установив окончательный счет встречи. Для вингера этот гол стал первым за Реал с августа 2026 года.

Mbappé le ha dado su trofeo de MVP del partido a Vinicius: https://t.co/k3cMaFfGMC — Madrid Sports (@MadridSports_) November 24, 2026

Таким жестом француз поддержал своего партнера, который в последнее время испытывал трудности с результативностью.

Напомним, после первого тайма Реал уступал ПСВ со счетом 0:1, однако во второй половине встречи забил пять голов. Команда Жозе Моуринью выиграла все пять матчей основного этапа Лиги чемпионов и с 15 очками продолжает идти без потери баллов.

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