В субботу, 21 ноября, Реал принимал на своем поле Сельту в рамках 13-го тура испанской Ла Лиги.

Команда Жозе Моуринью уступала практически от начала встречи, не реализовала пенальти, однако во втором тайме все же вырвала волевую победу со счетом 2:1.

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Сельта уже в дебюте матча сумела открыть счет, когда на шестой минуте Пабло Дуран замкнул передачу из пределов вратарской. Реал еще до перерыва получил реальный шанс выровнять положение, заработав пенальти за фол на Килиане Мбаппе. Сам француз взялся исполнить одиннадцатиметровый удар, однако запустил мяч с точки над перекладиной.

Во второй половине встречи мадридская команда начала оказывать еще больше давления на соперника и на 66-й минуте все же сумела сравнять счет. Винисиус Жуниор протянул мяч с левого фланга ближе к центру, отдал на Мбаппе, который принял и покатил под удар Джуду Беллингему, а тот с линии штрафной вогнал низом мяч в ворота.

Победу Реал смог добыть уже ближе к концу поединка усилиями Карлоса Эспи, который незадолго до этого вышел на замену. На 85-й минуте после навеса от Винисиуса на линию вратарской испанский нападающий с первой попытки не сумел переиграть голкипера ударом головой, однако после добил мяч в сетку.

Набрав 33 очка, Реал сравнялся с лидирующей в турнирной таблице Ла Лиги Барселоной, но сыграл на матч больше. Сельта с 13 баллами расположилась на 13-й позиции.

Статистика матча Реал - Сельта 13-го тура чемпионата Испании

Реал - Сельта 2:1

Голы: Беллингем, 66, Эспи, 85 - Дуран, 6

На 38-й минуте Мбаппе не реализовал пенальти

Ожидаемые голы (xG): 3.76 - 1.64

Владение мячом: 63% - 37%

Удары: 24 - 8

Удары в створ: 7 - 4

Угловые: 8 - 3

Фолы: 4 - 13

Реал: Куртуа - Александер-Арнольд (Винисиус, 58), Гюйсен, Конате, Каррерас (Кукурелья, 56) - Гюлер, Камавинга (Эспи, 79), Силва (Вальверде, 57), Беллингем - Мбаппе, Диоманде (Эндрик, 71).

Сельта: Раду - Родригес, Лаго, Алонсо - Каррейра, Бурсио (Дриуш, 68), Мориба, Галан (Руэда, 76) - Альварес (Жутгла, 46), Дуран (Аспас, 75), Сведберг (Фебас, 67).

Предупреждения: Эспи - Лаго, Родригес.

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