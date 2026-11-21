Степанов отличился голом, однако Утрехт потерпел поражение
В субботу, 21 ноября, Утрехт в рамках 13-го тура чемпионата Нидерландов принимал дома Камбюр и потерпел поражение со счетом 2:3.
Украинский нападающий Артем Степанов вышел на этот поединок в стартовом составе хозяев поля, отыграл 75 минут и отличился забитым мячом.
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На 60-й минуте при счете 2:0 в пользу Камбюра украинский форвард замкнул прострел на дальнюю с правого края штрафной, сократив отставание.
На 81-й минуте Утрехту удалось сравнять счет, однако спустя две минуты Камбюр забил третий и вырвал итоговую победу.
Для Степанова этот гол стал уже шестым в десяти матчах текущего чемпионата Нидерландов.
Ранее сообщалось, что Степанов вдвое прибавил в трансферной стоимости.
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