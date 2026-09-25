iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Степанов подорожал вдвое: Transfermarkt обновил стоимость украинцев в Эредивизи

Авторитетный портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов чемпионата Нидерландов.
Сегодня, 20:31       Автор: Сергей Носенко
Артем Степанов / Getty Images
Артем Степанов / Getty Images

Главное изменение — резкий рост оценки нападающего Утрехта Артема Степанова. Стоимость 19-летнего форварда увеличилась с 5 до 10 млн евро.

В текущем сезоне Степанов провел за Утрехт шесть матчей в Эредивизи и забил пять голов.

При этом стоимость другого украинского футболиста в Нидерландах — Виктора Цыганкова — изменений не претерпела. Полузащитник Аякса по-прежнему оценивается в 15 млн евро.

Цыганков участвовал в четырех матчах, забил гол и сделал одну голевую передачу.

Напомним, Форвард Реала может снова отправиться в аренду.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Утрехт Артем Степанов

Статьи по теме

Вингер Полесья довызван в сборную Украины Вингер Полесья довызван в сборную Украины
Степанов получил травму и рискует пропустить игры сборной Украины Степанов получил травму и рискует пропустить игры сборной Украины
"Понимал, что должен быть в составе": Степанов отреагировал на дебютный вызов в сборную Украины "Понимал, что должен быть в составе": Степанов отреагировал на дебютный вызов в сборную Украины
Еще один игрок сборной Швейцарии выбыл из поддельной справки Еще один игрок сборной Швейцарии выбыл из поддельной справки

Видео

"Футболка на всю жизнь": Месси показал особую форму для прощального матча за сборную Аргентины
"Футболка на всю жизнь": Месси показал особую форму для прощального матча за сборную Аргентины

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" стартуют в Лиге наций поединком против Венгрии
просмотров
Футбол сегодня: Украина начинает борьбу в Лиге наций, матчи Италия - Бельгия, Турция - Франция
просмотров
УПЛ: утверждено расписание восьмого тура и новая дата перенесенного матча Верес - Кудривка
просмотров
Костюк вылетела из турнира в Мексике от нейтралки
просмотров

Последние новости

Лига наций21:30
Еще один игрок сборной Швейцарии выбыл из поддельной справки
Автоспорт21:27
"Глупая ошибка": Антонелли об аварии в квалификации Гран-при Азербайджана
Лига наций21:06
Северная Ирландия вырвала победу у Грузии в группе Украины в Лиге наций
Формула 120:55
Вассер - о преимуществе Мерседес: Вопросы следует задавать ФИА
Футбол20:31
Степанов подорожал вдвое: Transfermarkt обновил стоимость украинцев в Эредивизи
Бокс20:09
Абдураимов стал серебряным призером чемпионата Европы по боксу
Украина20:00
Защитник Днепра стал жертвой росийского обстрела
Европа19:35
Форвард Реала может снова отправиться в аренду
Футбол19:12
Футболисты Эпицентра стали героями вирусного видео
Украина18:26
"Больше нет такого давления, чувствую себя очень хорошо": Сикан — о возвращении в сборную Украины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK