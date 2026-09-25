Степанов подорожал вдвое: Transfermarkt обновил стоимость украинцев в Эредивизи

Главное изменение — резкий рост оценки нападающего Утрехта Артема Степанова. Стоимость 19-летнего форварда увеличилась с 5 до 10 млн евро.

В текущем сезоне Степанов провел за Утрехт шесть матчей в Эредивизи и забил пять голов.

При этом стоимость другого украинского футболиста в Нидерландах — Виктора Цыганкова — изменений не претерпела. Полузащитник Аякса по-прежнему оценивается в 15 млн евро.

Цыганков участвовал в четырех матчах, забил гол и сделал одну голевую передачу.

Напомним, Форвард Реала может снова отправиться в аренду.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!