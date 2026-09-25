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Футбол

Легенда Баварии заявил, что Кейн должен выиграть Золотой мяч

Румменигге верит в победу англичанина.
Сегодня, 18:17       Автор: Андрей Безуглый
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

Бывший нападающий Баварии Карл-Хайнц Румменигге заявил, что Харри Кейн должен выиграть Золотой мяч в этом году.

Немец считает, что Кейн уже достаточно сделал ради главной индивидуальной награды. А в этом сезоне англичанин продолжает забивать еще больше.

К тому же это имело бы большое значения для Баварии, чьи игроки не выигрывали Золотой мяч уже более 40 лет.

В прошлом сезоне Харри забил 73 гола за Баварию и сборную Англии – в этом тысячелетии только Лионель Месси забивал больше. Это ориентир. К тому же нападающие часто выигрывают эту награду. Я даже спросил об этом искусственный интеллект. Ответ был таким: вероятность победы Харри составляет 68%. Будем надеяться, что так и получится.

Давно никто из игроков Баварии не выигрывал Золотой мяч. Прошло более четырех десятилетий с тех пор, как я получил свои две награды – в 1980 и 1981 годах. Поэтому такое достижение сегодня имело бы особое значение – не только для самого игрока, но и для Баварии.

Харри – отличный пример для подражания, особенно для молодых игроков. У него невероятная статистика забитых. А передачи влево и вправо он отдает так, словно проводит их по линейке – с точностью до миллиметра. Он продолжает развиваться как футболист. И Харри – особенный человек. У болельщиков есть тонкое чутье на людей. Не случайно они любят Харри

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