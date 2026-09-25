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Спортсменке запретили надевать черный комбинезон на Олимпиаде-2028

Олимпийская чемпионка в беге на 800 метров Кили Ходжкинсон не сможет выступить в своем необычном черном комбинезоне Nike на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе.
Сегодня, 16:31       Автор: Сергей Носенко
Кили Ходжкинсон / Getty Images
Кили Ходжкинсон / Getty Images

Причина — контракт сборной Великобритании с Adidas, который является официальным поставщиком экипировки команды.

Ходжкинсон впервые представила этот костюм на женских соревнованиях Athlos в Лондоне 18 сентября. Она выиграла забег на 800 метров с результатом 1:56,40.

Комбинезон Nike закрывает почти все тело спортсменки, имеет капюшон, длинные рукава и открытую спину. Его создавали около года в рамках проекта Nike, посвященного сочетанию технологий, аэродинамики и дизайна.

В Nike заявляли, что гладкая поверхность костюма должна повысить аэродинамическую эффективность: компания исходила из идеи, что кожа создает больше сопротивления воздуху, чем специально разработанная ткань. При этом Ходжкинсон настояла на отверстии для своего фирменного хвоста — по ее словам, волосы она не собиралась убирать.

Сама спортсменка призналась, что при создании костюма важна была не только функциональность:

"Стиль был очень важным. Я хотела, чтобы одежда была удобной, но при этом немного сексуальной. Спина открыта. Это делает его прохладным. Мне в нем совсем не жарко. Как будто на мне вообще ничего нет", — сказала Ходжкинсон.

По ее словам, разработка костюма заняла почти год и включала многочисленные примерки и настройки.

"Это сочетание моды, скорости и науки, возможно, для будущего легкой атлетики", — отметила британка.

Однако на Олимпиаде в Лос-Анджелесе подобного образа у Ходжкинсон уже не будет: спортсмены сборной Великобритании обязаны использовать экипировку Adidas.

Напомним, тем временем глава оргкомитета Олимпиады-2030 во Франции готовится покинуть пост.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: nike adidas

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