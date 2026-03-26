Nike может распрощаться со своей главной звездой
Сотрудничество может закончиться из-за огромного разрыва между запросами француза и предложением.
Килиан Мбаппе ведёт переговоры о продолжении сотрудничества с брендом Nike, однако, как пишет французское издание, в этом году договор может быть разорван.
Причиной возможного прекращения контракта является то, что у форварда Реала и спортивной компании возникли серьёзные разногласия между финансовыми запросами француза и предложением Nike.
Отмечается, что за подписание контракта с нападающим уже борются несколько других компаний, а именно Under Armour и Adidas.
Также издание отмечает, что новое соглашение с другой компанией может стать рекордным для Мбаппе.
