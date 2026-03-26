Nike может распрощаться со своей главной звездой

Сотрудничество может закончиться из-за огромного разрыва между запросами француза и предложением.

Килиан Мбаппе ведёт переговоры о продолжении сотрудничества с брендом Nike, однако, как пишет французское издание, в этом году договор может быть разорван.

Причиной возможного прекращения контракта является то, что у форварда Реала и спортивной компании возникли серьёзные разногласия между финансовыми запросами француза и предложением Nike.

Отмечается, что за подписание контракта с нападающим уже борются несколько других компаний, а именно Under Armour и Adidas.

Также издание отмечает, что новое соглашение с другой компанией может стать рекордным для Мбаппе.

