Nike может распрощаться со своей главной звездой

Сотрудничество может закончиться из-за огромного разрыва между запросами француза и предложением.
Сегодня, 08:26       Автор: Валентина Чорноштан
Килиан Мбаппе / Getty Images

Килиан Мбаппе ведёт переговоры о продолжении сотрудничества с брендом Nike, однако, как пишет французское издание, в этом году договор может быть разорван.

Причиной возможного прекращения контракта является то, что у форварда Реала и спортивной компании возникли серьёзные разногласия между финансовыми запросами француза и предложением Nike.

Отмечается, что за подписание контракта с нападающим уже борются несколько других компаний, а именно Under Armour и Adidas.

Также издание отмечает, что новое соглашение с другой компанией может стать рекордным для Мбаппе.

Ранее Мбаппе высказался об информации об ошибке врачей Реала.

