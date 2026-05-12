Харден побил рекорд Шакила О’Нила

Теперь в одном ряду с Коби, Леброном и Джорданом.
Сегодня, 14:09       Автор: Валентина Чорноштан
Джеймс Харден / Getty Images
Джеймс Харден в матче против Детройта набрал 24 очка (0/5 двухочковых, 5/9 трехочковых, 9/9 штрафных) и отдал 11 передач. Теперь у него в активе 1173 точных штрафных за карьеру в плей-офф.

Количество точных штрафных позволило защитнику Кливленда опередить Шакила О'Нила и подняться на 8-е место в истории НБА по этому показателю.

Кроме того, он присоединился к Леброну Джеймсу, Майклу Джордану и Коби Брайанту, став четвертым игроком в истории с 4000+ очками, 1000+ передачами и 1000+ подборами в постсезоне.

Добавим, что впереди него только Джерри Вест, в активе которого 1213 точных штрафных.

Тем временем Оклахома положила конец проклятию чемпионов НБА.

