Харден побил рекорд Шакила О’Нила

Теперь в одном ряду с Коби, Леброном и Джорданом.

Джеймс Харден в матче против Детройта набрал 24 очка (0/5 двухочковых, 5/9 трехочковых, 9/9 штрафных) и отдал 11 передач. Теперь у него в активе 1173 точных штрафных за карьеру в плей-офф.

Количество точных штрафных позволило защитнику Кливленда опередить Шакила О'Нила и подняться на 8-е место в истории НБА по этому показателю.

Players in NBA History with 4000+ PTS, 1000+ AST & 1000+ REB in the Playoffs:



• James Harden

• Lebron James

• Kobe Bryant

• Michael Jordan pic.twitter.com/N6jaBbi6ep — Kalshi Hoops (@KalshiHoops) May 12, 2026

Кроме того, он присоединился к Леброну Джеймсу, Майклу Джордану и Коби Брайанту, став четвертым игроком в истории с 4000+ очками, 1000+ передачами и 1000+ подборами в постсезоне.

Добавим, что впереди него только Джерри Вест, в активе которого 1213 точных штрафных.

Тем временем Оклахома положила конец проклятию чемпионов НБА.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!