Защитник Кливленда покорил рекорд Джордана

В истории Кливленда с 30+5+5.
Сегодня, 14:00       Автор: Валентина Чорноштан
Джеймс Харден / Getty Images
Джеймс Харден / Getty Images

Джеймс Харден в игре против Орландо сумел покорить рекорд Майкла Джордана.

Он провел 300-ю игру в карьере как минимум с 30 очками и 5 передачами, ранее это удавалось только Майклу Джордану, Леброну Джеймсу и Оскару Робертсону.

Добавим, что также Харден стал самым возрастным игроком в истории Кливленда с линейкой 30+5+5.

Напомним, что победу в игре одержал Орландо со счетом 128:122.

Ранее лидер Лейкерс сумел превзойти Брайанта в игре против Миннесоты.

