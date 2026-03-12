Защитник Кливленда покорил рекорд Джордана

В истории Кливленда с 30+5+5.

Джеймс Харден в игре против Орландо сумел покорить рекорд Майкла Джордана.

Он провел 300-ю игру в карьере как минимум с 30 очками и 5 передачами, ранее это удавалось только Майклу Джордану, Леброну Джеймсу и Оскару Робертсону.

Добавим, что также Харден стал самым возрастным игроком в истории Кливленда с линейкой 30+5+5.

James Harden becomes the oldest player in Cavs history to record a 30/5/5 game. pic.twitter.com/KkX8PAj5sS — Real App (@realapp) March 12, 2026

Напомним, что победу в игре одержал Орландо со счетом 128:122.

Ранее лидер Лейкерс сумел превзойти Брайанта в игре против Миннесоты.

