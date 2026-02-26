Харден получил перелом в противостоянии с Никс

Плеймейкер Кливленда Джеймс Харден получил серьезное повреждение. Американец сломал большой палец правой руки, сообщает инсайдер Шэмс Чарания в X.

Звезде ассоциации удалось избежать перелома со смещением. Хардена ждут дополнительные обследования, чтобы окончательно определить степень травмы. Сроки восстановления определят после полной диагностики.

Гарден только недавно присоединился к Кливленду. Он пополнил ряды Кавальерс после обмена с Клипперсом. Средние цифры "Бороды" после перехода – 18.9 очка, 4.6 подбора, 8 передач и 0.9 перехвата за 32 минуты на паркете.

К слову, в противостоянии с Нью-Йорком Харден набрал 20+ очков без единого штрафного.

