Нидерланды отказались проводить Евро по параплаванию из-за росиян

Страна готова принять террористов только в нейтральном статусе.

Нидерланды отказались от проведения Евро по параплаванию, сообщила Нидерландская федерация плавания (KNZB).

Причиной такого решения стал допуск спортсменов-террористов с национальной символикой.

Решение было принято после совещания с различными правительственными министерствами. Страна решила, что не приемлет росийские и белоруские флаги у себя.

Нидерланды не хотят проводить чемпионат Европы по параплаванию, в котором росияне и белорусы участвовали бы под собственным флагом и гимном. Под полностью нейтральным флагом и без гимна это разрешено. Поэтому мы пришли к выводу, что не можем выполнить то, что они хотели предусмотреть в контракте.

Напомним, что Нидерланды стали одной из стран, которые присоединились к бойкоту Украины.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!