Нидерланды отказались проводить Евро по параплаванию из-за росиян
Страна готова принять террористов только в нейтральном статусе.
Нидерланды отказались от проведения Евро по параплаванию, сообщила Нидерландская федерация плавания (KNZB).
Причиной такого решения стал допуск спортсменов-террористов с национальной символикой.
Решение было принято после совещания с различными правительственными министерствами. Страна решила, что не приемлет росийские и белоруские флаги у себя.
Нидерланды не хотят проводить чемпионат Европы по параплаванию, в котором росияне и белорусы участвовали бы под собственным флагом и гимном. Под полностью нейтральным флагом и без гимна это разрешено. Поэтому мы пришли к выводу, что не можем выполнить то, что они хотели предусмотреть в контракте.
Напомним, что Нидерланды стали одной из стран, которые присоединились к бойкоту Украины.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!