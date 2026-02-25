Аталанта разгромила и выбила из Лиги чемпионов Боруссию

В среду, 25 февраля, состоялся ответный поединок между Аталантой и Боруссией. В первом матче немецкий клуб одержал победу 2:0.

Бергамаски сразу ринулись в атаку и быстро отыграли один гол, но продолжили давить. Хотя обоим вратарям пришлось попотеть в первом тайме.

Под занавес первой половины Дзаппакоста все же сумел восстановить паритет в противостоянии. А вскоре Пашалич и вовсе вывел Аталанту вперед.

Хозяева попытались сохранить счет, но в итоге потеряли Адейеми, чей мяч должен был перевести игру в овертайм, если бы не безумиек в конце поединка.

Крстович упал в штрафной немецкого клуба, и арбитру пришлось идти и пересматривать момент самостоятельно. В итоге испанский рефери назначил пенальти, а также был вынужден наградить Шлоттербека и Бенсебаини удалениями.

Решающий пенальти получил право пробить Лазар Самарджич, который ударом в правую девятку выбил дортмундскую Боруссию из Лиги чемпионов.

Аталанта - Боруссия 4:1

Голы: Скамакка, 5, Дзаппакоста, 45, Пашалич, 57, Самарджич (пенальти), 90+8 - Адейеми, 75

