iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Аталанта разгромила и выбила из Лиги чемпионов Боруссию

"Шмели" после первого матча имели хорошее преимущество.
Вчера, 21:50       Автор: Андрей Безуглый
Давиде Дзаппакоста / Getty Images
Давиде Дзаппакоста / Getty Images

В среду, 25 февраля, состоялся ответный поединок между Аталантой и Боруссией. В первом матче немецкий клуб одержал победу 2:0.

Бергамаски сразу ринулись в атаку и быстро отыграли один гол, но продолжили давить. Хотя обоим вратарям пришлось попотеть в первом тайме.

Под занавес первой половины Дзаппакоста все же сумел восстановить паритет в противостоянии. А вскоре Пашалич и вовсе вывел Аталанту вперед.

Хозяева попытались сохранить счет, но в итоге потеряли Адейеми, чей мяч должен был перевести игру в овертайм, если бы не безумиек в конце поединка.

Крстович упал в штрафной немецкого клуба, и арбитру пришлось идти и пересматривать момент самостоятельно. В итоге испанский рефери назначил пенальти, а также был вынужден наградить Шлоттербека и Бенсебаини удалениями.

Решающий пенальти получил право пробить Лазар Самарджич, который ударом в правую девятку выбил дортмундскую Боруссию из Лиги чемпионов.

Аталанта - Боруссия 4:1
Голы: Скамакка, 5, Дзаппакоста, 45, Пашалич, 57, Самарджич (пенальти), 90+8 - Адейеми, 75

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аталанта Боруссия Дортмунд

Статьи по теме

Аталанта одержала волевую победу над Наполи Аталанта одержала волевую победу над Наполи
Рома и Боруссия Д присоединились к гонке за экс-напарником Забарного Рома и Боруссия Д присоединились к гонке за экс-напарником Забарного
Боруссия Д оформила второй трансфер на лето Боруссия Д оформила второй трансфер на лето
Барселона нашла замену Кунде в Бундеслиге Барселона нашла замену Кунде в Бундеслиге

Видео

Двойной удар от украинцев: голы Ваната и Цыганкова в обзоре матча Алавес - Жирона
Двойной удар от украинцев: голы Ваната и Цыганкова в обзоре матча Алавес - Жирона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Дале-Шевдаль и Мишлон одержали победы в масс-стартах на Олимпиаде-2026
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта на Олимпийских играх-2026
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2026 года
просмотров
Футбол сегодня: матчи Реала, ПСЖ, Ювентуса в плей-офф Лиги чемпионов
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:58
Лига Чемпионов23:58
ПСЖ расписал ничью с Монако
НХЛ23:21
Питтсбург узнал сроки восстановления Кросби
Лига Чемпионов23:12
Моуринью решил смотреть матч своей команды из автобуса
Другие страны22:55
Ан-Наср Роналду вернул лидерство в Про-Лиге
Водные22:25
Нидерланды отказались проводить Евро по параплаванию из-за росиян
Футзал22:15
Экстра-лига по футзалу: ХИТ обыграл Киев Футзал в перенесенном поединке
Украина21:56
Колос подписал хавбека сборной Северной Македонии
Лига Чемпионов21:50
Аталанта разгромила и выбила из Лиги чемпионов Боруссию
Европа21:15
Манчестер Юнайтед отправит еще одного вратаря в Турцию
Другие страны21:00
Хави неожиданно провел переговоры с участницей ЧМ-2026
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK