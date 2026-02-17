Барселона нашла замену Кунде в Бундеслиге

Барселона продолжает искать игроков для усиления обороны. По данным Fichajes, каталонской команде не нравятся последние игры Жюля Кунде, и они хотят его заменить.

Одним из кандидатов на смену французскому защитнику стал игрок дортмундской Боруссии Джулиан Райерсон. В этом сезоне норвежец улучшил уровень своей игры, чем и привлёк внимание европейских грандов.

Отмечается, что кроме "сине-гранатовых" за игроком следит Манчестер Юнайтед. В Барселоне считают, что если МЮ сделает солидное предложение, они не смогут конкурировать за 28-летнего защитника, и он перейдёт в АПЛ.

Однако Боруссия на данный момент отклоняет все предложения, аргументируя это тем, что сумма за игрока не соответствует его игровому уровню.

Ранее сообщалось, что команда из АПЛ заинтересовалась форвардом Интера, но "нерадзурри" намерены сохранить нападающего.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!