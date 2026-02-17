Бой Мейвезер - Тайсон всё-таки состоится. Инсайдер назвал дату и место

По стопам легенд: после боя Мухаммеда Али и Джорджа Формана Конго снова готовит большое шоу бокса.

Американские боксеры Майк Тайсон и Флойд Мейвезер выйдут на ринг в апреле этого года, сообщает инсайдер Майк Коппинджер.

По информации журналиста, бой пройдет в ДР Конго. Ранее там состоялся легендарный поединок Мухаммед Али против Джордж Форман.

"Сейчас мне сообщили, что ивент состоится. Выставочный бой Мейвезера и Тайсона пройдет 25 апреля в Конго. Вот такие планы", — рассказал Коппинджер.

Добавим, что последний бой Тайсона состоялся в ноябре 2024 года, когда он проиграл решением судей блогеру и боксеру Джейк Пол. А вот Мейвезер в июне 2024 года вышел на ринг против Джон Готти‑третьим в показательном бою, однако победитель объявлен не был.

Тем временем бывший супертяж оценивает шансы Уайлдера в бою с Дерек Чисора.

