"Будет умолять о трилогии": Фьюри рассчитывает снова подраться с Усиком

Британец уверен, что украинец сам будет заинтересован в третьем поединке.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил о намерении снова встретиться в ринге с обладателем титулов WBC, WBA и IBF Александром Усиком, которому уже дважды проиграл.

По мнению британского боксера, украинец сам захочет провести с ним третий бой, отмечая финансовую выгоду такого противостояния.

"Дик Турпин носил маску, когда грабил людей. Меня ограбили средь бела дня на глазах у всего мира.

К концу года Усик будет умолять о трилогии. Ему не с кем драться, чтобы заработать денег. Есть только "Цыганский король", большой человек. Я главный, с поясами или без.

С деньгами или без, я все еще главный. С поясами или без, я все еще главный. Знаете, почему? Потому что я самая большая рыба в пруду", - приводит слова Фьюри Sky Sports.

Отметим, ранее Усик выразил готовность провести третий бой с Фьюри.

