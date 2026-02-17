"Будет умолять о трилогии": Фьюри рассчитывает снова подраться с Усиком
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил о намерении снова встретиться в ринге с обладателем титулов WBC, WBA и IBF Александром Усиком, которому уже дважды проиграл.
По мнению британского боксера, украинец сам захочет провести с ним третий бой, отмечая финансовую выгоду такого противостояния.
Читай также: "Сам говорил мне, что хочет": Промоутер подтвердил намерение Фьюри снова драться с Усиком
"Дик Турпин носил маску, когда грабил людей. Меня ограбили средь бела дня на глазах у всего мира.
К концу года Усик будет умолять о трилогии. Ему не с кем драться, чтобы заработать денег. Есть только "Цыганский король", большой человек. Я главный, с поясами или без.
С деньгами или без, я все еще главный. С поясами или без, я все еще главный. Знаете, почему? Потому что я самая большая рыба в пруду", - приводит слова Фьюри Sky Sports.
Отметим, ранее Усик выразил готовность провести третий бой с Фьюри.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!