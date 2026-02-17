iSport.ua
Русский Українська

"Будет умолять о трилогии": Фьюри рассчитывает снова подраться с Усиком

Британец уверен, что украинец сам будет заинтересован в третьем поединке.
Сегодня, 14:38       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил о намерении снова встретиться в ринге с обладателем титулов WBC, WBA и IBF Александром Усиком, которому уже дважды проиграл.

По мнению британского боксера, украинец сам захочет провести с ним третий бой, отмечая финансовую выгоду такого противостояния.

Читай также: "Сам говорил мне, что хочет": Промоутер подтвердил намерение Фьюри снова драться с Усиком

"Дик Турпин носил маску, когда грабил людей. Меня ограбили средь бела дня на глазах у всего мира.

К концу года Усик будет умолять о трилогии. Ему не с кем драться, чтобы заработать денег. Есть только "Цыганский король", большой человек. Я главный, с поясами или без.

С деньгами или без, я все еще главный. С поясами или без, я все еще главный. Знаете, почему? Потому что я самая большая рыба в пруду", - приводит слова Фьюри Sky Sports.

Отметим, ранее Усик выразил готовность провести третий бой с Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

Статьи по теме

Фьюри провел первую битву взглядов с Махмудовым Фьюри провел первую битву взглядов с Махмудовым
"Сам говорил мне, что хочет": Промоутер подтвердил намерение Фьюри снова драться с Усиком "Сам говорил мне, что хочет": Промоутер подтвердил намерение Фьюри снова драться с Усиком
Хирн о бое Джошуа – Фьюри: Ближайшие недели или месяц он может начать возвращаться Хирн о бое Джошуа – Фьюри: Ближайшие недели или месяц он может начать возвращаться
Колос отреагировал на скандал со своим игроком, который ударил сотрудника ТЦК Колос отреагировал на скандал со своим игроком, который ударил сотрудника ТЦК

Видео

Игрок клуба УПЛ ударил работника ТЦК и выложил видео конфликта в соцсеть
Игрок клуба УПЛ ударил работника ТЦК и выложил видео конфликта в соцсеть

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: мужская эстафета продолжит программу соревнований на Олимпиаде-2026
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской эстафеты на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: матчи Лиги чемпионов
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей 19-го тура
просмотров

Последние новости

Украина16:40
Колос отреагировал на скандал со своим игроком, который ударил сотрудника ТЦК
Олимпийские игры16:15
Олимпиада-2026, хоккей: Германия и Швейцария вышли в четвертьфинал, Чехия встретится с Данией, а Швеция - с Латвией
Олимпийские игры15:58
Украинцы выступили на втором этапе лыжного двоеборья на Олимпиаде-2026
Биатлон15:25
Биатлон: онлайн-трансляция мужской эстафеты на Олимпийских играх-2026
Украина15:22
Игрок клуба УПЛ ударил работника ТЦК и выложил видео конфликта в соцсеть
Европа14:57
Барселона нашла замену Кунде в Бундеслиге
Бокс14:38
"Будет умолять о трилогии": Фьюри рассчитывает снова подраться с Усиком
Европа14:35
Эдди Хау может сменить команду этим летом
Бокс14:00
Бой Мейвезер - Тайсон всё-таки состоится. Инсайдер назвал дату и место
Лига Чемпионов14:00
Лига чемпионов: превью 1/16 финала – Реал против Трубина
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK