Колос отреагировал на скандал со своим игроком, который ударил сотрудника ТЦК

Коваливский клуб принял жесткое решение по поводу своего футболиста.
Сегодня, 16:40       Автор: Игорь Мищук
Колос / ФК Колос Ковалівка
Колос / ФК Колос Ковалівка

Колос отреагировал на инцидент с участием нападающего дубля Даниила Колесника, который ударил работника ТЦК.

Коваливский клуб выступил с официальным заявлением по этому поводу, сообщив, что футболист уже отстранен от тренировочного процесса и с ним будет прекращено сотрудничество.

Читай также: Игрок клуба УПЛ ударил работника ТЦК и выложил видео конфликта в соцсеть

"Футбольный клуб Колос и лично президент клуба Андрей Засуха приносит извинения перед украинским сообществом и в частности нашими военными, из-за инцидента с участием игрока команды Колос-2 Даниила Колесника и сотрудника ТЦК.

На данный момент футболист отстранен от участия в тренировочном процессе и сегодня он будет уволен из команды Колос-2.

ФК Колос принципиально осуждает любые проявления насилия и противоправного поведения, независимо против кого оно направлено, а тем более против украинских военных.

С первых дней полномасштабной войны Колос системно поддерживает украинских военных: клуб осуществляет регулярные донаты, передает автомобили и необходимое оснащение для подразделений, а также обеспечивает социальное жилье для военнослужащих и их семей. Поддержка сил обороны Украины была и остается нашим принципиальным и неизменным приоритетом нашего клуба", - говорится в заявлении Колоса.

Колесник выступал за Колос-2 и провел в нынешнем сезоне 16 матчей во Второй лиге, отличившись шестью голами.

Напомним, что в феврале 2023 года на тренировочном сборе в Турции Колесник, представляющий в то время Минай, стал участником драки против российских футболистов. Украинец вступился за сотрудницу отеля, которой нахамил игрок российского Шинника.

