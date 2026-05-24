Сандерленд - Челси 2:1: обзор матча и результат игры 24.05.2026

"Черные коты" опустили "синих" в середину таблицы, а сами поднялись в зону Лиги Европы.
Сегодня, 20:42       Автор: Игорь Мищук
Челси уступил Сандерленду / Getty Images

В воскресенье, 24 мая, Сандерленд принимал на своем поле Челси в матче заключительного 38-го тура английской Премьер-лиги.

"Черные коты" одержали важную домашнюю победу со счетом 2:1, оставив лондонскую команду без еврокубков и сами обеспечив себе участие на международной арене в следующем сезоне.

Сандерленд завершил первый тайм этого противостояния с минимальным преимуществом усилиями Трея Хьюма, который отличился на 25-й минуте, а в начале второй половины встречи удвоил результат благодаря автоголу Мало Гюсто.

Коул Палмер сократил отставание на 56-й минуте, однако вскоре Челси остался в меньшинстве и доигрывал матч вдесятером из-за удаления Уэсли Фофана на 62-й минуте.

Благодаря этой победе Сандерленд с 54 очками поднялся на седьмое место в турнирной таблице АПЛ, которое дает право выступать в Лиге Европы. Для "черных котов" это будет лишь второе участие в еврокубках. Впервые в своей истории команда играла на международной арене еще в сезоне-1973/74 в Кубке обладателей кубков.

Челси же с 52 баллами завершил чемпионат на десятой позиции.

Статистика матча Сандерленд - Челси 38-го тура чемпионата Англии

Сандерленд - Челси 2:1

Голы: Хьюм, 25, Гюсто, 50 (аг) - Палмер, 56

Ожидаемые голы (xG): 1.93 - 0.90
Владение мячом: 45% - 55%
Удары: 21 - 8
Удары в створ: 6 - 3
Угловые: 6 - 2
Фолы: 15 - 12

