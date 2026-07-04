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Палмер раскритиковал АПЛ и сравнил с Бундеслигой и Ла Лигой

И назвал главную проблему лиги.
Сегодня, 14:09       Автор: Валентина Чорноштан
Коул Палмер / Getty Images
Коул Палмер / Getty Images

Полузащитник Челси Коул Палмер в недавнем интервью заявил, что чемпионат Англии становится всё более ориентированным на физику, борьбу и атлетизм.

По его словам, в АПЛ всё чаще решающими становятся борьба и стандарты, из‑за чего мяч находится в игре значительно меньше времени. Палмер отметил, что это снижает зрелищность, но отражает современные реалии лиги.

Также англичанин сравнил АПЛ с другими чемпионатами, подчеркнув, что в Испании и Бундеслиге больше пространства и ниже темп.

Там темп гораздо ниже и больше пространства. Но все так, как есть, разве нет? Премьер-лига на сто процентов самая сложная лига. Каждый матч тяжёлый: вот у тебя выезд к Кристал Пэлас, потом дома Брентфорд. Простых матчей нет.

К слову, Сандерленд ответил Челси на жалкую попытку купить Джаку.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ Коул Палмер

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