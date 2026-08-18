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Футбол

Игрок Баварии потерял сознание на поле во втором подряд матче

В этот раз Джамалу Мусиале стало плохо спустя шесть минут после выхода на замену.
Вчера, 22:40       Автор: Игорь Мищук
Джамал Мусиала снова потерял сознание / Getty Images
Джамал Мусиала снова потерял сознание / Getty Images

Полузащитник Баварии Джамал Мусиала потерял сознание на поле во втором подряд матче.

После аналогичного инцидента в недавнем спарринге с Лейпцигом 23-летнему футболисту снова стало плохо и он оказался в обмороке в товарищеской встрече с Хайденхаймом (4:2), которую мюнхенцы провели во вторник, 18 августа.

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Как сообщает Goal.com, в этом матче Мусиала вышел на замену на 61-й минуте, а уже спустя шесть минут он внезапно упал в центре поля, потеряв сознание. Игроки обеих команд мгновенно окружили его, а на поле выбежала бригада врачей.

Источник: Getty Images

После оказания первой помощи полузащитник Баварии смог подняться на ноги и в сопровождении медиков сам покинул поле, хотя пошатывался и выглядел несколько дезориентированным.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Напомним, что 15 августа Мусиала потерял сознание под конец товарищеского матча с Лейпцигом (3:1), а причиной инцидента тогда назвали сильную жару.

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