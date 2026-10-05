Сборную росии допустили на женский ЧМ-2027 по волейболу

Там она может встретиться с Украиной.

Международная федерация волейбола (FIVB) утвердила состав участниц женского ЧМ-2027 по волейболу.

Напомним, что сборная Украины пробилась на мундиаль, который станет для них третьим в истории.

Однако так же на турнире впервые с 2022 года примет участие сборная росии.

Ранее FIVB допустила мужскую и женскую сборные росии, однако на мундиаль поедут только женщины. Они получили слот согласно своему рейтингу.

При этом, пока федерация ничего не говорила о разведении команд, потому Украина и росия могут встретиться уже на групповой стадии.

Ранее также сообщалось, что росиянин был дисквалифицирован с турнира в Пекине.

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