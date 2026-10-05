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Росиянина дисквалифицировали с турнира в Пекине

даниил медведев отправил мяч точно в болельщика.
Сегодня, 17:50       Автор: Андрей Безуглый
даниил медведев / Getty Images
даниил медведев / Getty Images

Скандальным образом определился первый финалист турнира в Китае.

В первом полуфинале сошлись Новак Джокович и даниил медведев.

Серб в непростом противостоянии выиграл первый сет 7:5. А в девятом гейме второго сета игра неожиданно завершилась.

медведев не сумел отбить подачу соперника и на эмоциях ударил по мячу, который полетел точно в лицо болельщика.

Судья остановил матч, а после некоторых размышлений дисквалифицировал росиянина за неспортивное поведение. Таким образом в финал прошел Новак Джокович.

Ранее также Элина Свитолина пробилась в четвертый круг турнира в Пекине.

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