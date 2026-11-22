Хозяева открыли счет уже на третьей минуте: Томаш Кендзера эффектно отправил мяч в ворота пяткой после подачи с углового. На 16-й минуте Пьер Мунгенге сыграл на добивании и забил свой первый гол в составе Динамо.

Еще через пять минут Шола Огундана воспользовался передачей Кеассе Ба и увеличил преимущество хозяев. Однако на 24-й минуте Оболонь сократила отставание: после подачи с фланга Георгий Бущан неудачно сыграл на выходе, а Алексей Сыч срезал мяч в собственные ворота.

В начале второго тайма Динамо получило право на пенальти после попадания мяча в руку Кириллу Прокопчуку. Николай Шапаренко реализовал одиннадцатиметровый на 56-й минуте.

В концовке встречи команды обменялись опасными моментами. Сначала Георгий Бущан спас Динамо после удара с близкого расстояния, а на 90-й минуте Оболонь заработала пенальти. Павел Полегенько уверенно переиграл голкипера и установил окончательный счет.

Динамо – Оболонь – 4:2

Голы: Кендзера, 3, Мунгенге, 16, Огундана, 21, Шапаренко, 56 (пен.) – Сыч, 24 (авт.), Полегенько, 90 (пен.).

Напомним, сегодня Буковина отыгралась после автогола и обыграла Верес.

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