Руководитель Ferrari Фред Вассёр раскритиковал Шарля Леклера после столкновения с напарником Льюисом Хэмилтоном на Гран-при Лас-Вегаса. Инцидент стоил команде важных очков.

На заключительном отрезке гонки Леклер попытался обогнать Хэмилтона по внутренней траектории, однако болиды пилотов столкнулись. В результате контакта семикратного чемпиона мира развернуло.

Стюарды наказали Леклера 10-секундным штрафом. Монегаск финишировал десятым, тогда как Хэмилтон, который ранее также получил 10 секунд штрафа за выезд за пределы трассы во время борьбы с Ландо Норрисом, занял седьмое место.

Фред Вассёр назвал действия Леклера неприемлемыми, подчеркнув, что команда уже обсуждала с обоими гонщиками необходимость избегать подобных ситуаций после столкновения на Гран-при Мексики. По словам руководителя, аналогичный разговор состоялся и в Бразилии.

Он также напомнил, что пилоты должны думать не только о собственных результатах, но и о команде, сотрудниках базы в Маранелло, партнtрах и спонсорах.

Сам Леклер принял решение стюардов и взял ответственность за произошедшее.

"Меня оштрафовали, следовательно, стюарды и большинство считают, что это была моя ошибка. Я это принимаю. Мне просто очень стыдно перед всей командой. Мы всё проанализируем", – сказал гонщик.

Хэмилтон не стал подробно комментировать столкновение с напарником, оставив этот вопрос руководству Ferrari. При этом британец считает слишком суровым собственный штраф за эпизод с Норрисом.

По словам семикратного чемпиона мира, темп болида позволял рассчитывать даже на подиум, однако штраф и последующее столкновение с Леклером помешали реализовать этот потенциал.

Напомним, Ферстаппен выиграл Гран-при Лас-Вегаса.

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