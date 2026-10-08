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"Эти дурацкие кабели": Пилоты Формулы-1 разошлись во мнениях из-за охлаждающих жилетов

Пилоты не определились, насколько им нужны охлаждающие жилеты перед Гран-при Сингапура, где FIA объявила режим повышенной тепловой опасности.
Сегодня, 17:27       Автор: Сергей Носенко
Макс Ферстаппен и Джордж Расселл / Getty Images
Макс Ферстаппен и Джордж Расселл / Getty Images

Температура воздуха на трассе Марина-Бэй ожидается выше 31 °C, а сочетание жары и высокой влажности делает гонку одной из самых тяжелых физических испытаний сезона.

Система охлаждения предполагает установку в болиде специального оборудования и жилета, по трубкам которого циркулирует охлаждающая жидкость. При этом пилот может отказаться от жилета, но тогда команда получает штраф в виде дополнительного балласта.

Одним из главных критиков технологии оказался четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен.

"Для меня это не нужно. Да, жарко, но это не сауна", — сказал Ферстаппен.

Пилот Red Bull также пожаловался на конструкцию системы:

"С этим охлаждающим жилетом в машине появляются эти дурацкие кабели, поэтому движения становятся ограниченными. Мне это не нужно".

Ферстаппен добавил, что даже если система действительно могла бы работать полтора часа, он все равно не стал бы ей пользоваться.

Пилот Ferrari Шарль Леклер занял компромиссную позицию. По его словам, он был бы готов использовать жилет, если бы тот сохранял эффективность дольше.

"Допустим, первые 15–20 кругов он работает довольно хорошо. Но затем до конца гонки тебе уже достаточно жарко, примерно так же, как без охлаждающего жилета", — отметил Леклер.

При этом пилот Mercedes Джордж Расселл, напротив, активно поддерживает технологию. Он напомнил, насколько тяжелыми могут быть условия в кокпите.

"Невозможно точно измерить, сколько времени на круге ты теряешь из-за того, что твое тело действительно перегревается", — заявил Расселл.

По его словам, после Гран-при Катара-2023 Алекс Албон рассказывал, что во время гонки у него были галлюцинации из-за жары.

"Ты просто не мог дышать и сделал бы что угодно, чтобы охладиться", — передал Расселл слова Албона.

Напомним, в это время Алонсо ответил на слухи о его возможном возвращении в Дакар.

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