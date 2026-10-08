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Автоспорт

Алонсо ответил на слухи о возвращении в Дакар: "Это почти невозможно"

Двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо не собирается возвращаться в ралли Дакар, несмотря на появившиеся в СМИ слухи.
Сегодня, 16:25       Автор: Сергей Носенко
Фернандо Алонсо / Getty Images
Фернандо Алонсо / Getty Images

45-летний испанец выступал в Дакаре в 2020 году, когда сделал паузу в карьере в Формуле-1. Однако сейчас, продолжая выступать за Aston Martin, Алонсо считает совмещение двух столь требовательных программ практически невозможным.

"Я читал эти слухи, но не думаю, что это возможно. Физически почти невозможно", — сказал Алонсо журналистам.

В сентябре Aston Martin продлил контракт с испанцем до конца сезона-2027, поэтому в ближайшие годы его основным гоночным приоритетом останется Формула-1.

Алонсо также исключил свое участие в гонках категории GT3. По словам испанца, любой новый гоночный вызов требует серьезной подготовки, а успех зависит не только от опыта пилота, но и от большой работы и удачи.

При этом двукратный чемпион мира не собирается полностью отказываться от других гоночных дисциплин после завершения карьеры в Формуле-1.

"Я буду гоняться в разных сериях и после завершения Формулы-1. Это просто невероятное чувство — адреналин от управления гоночным автомобилем", — отметил Алонсо.

Напомним, легендарный спортивный бренд может вернуться в Формулу-1.

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