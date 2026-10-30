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Ралли Дакар-2027 впервые за несколько лет пройдет за пределами Саудовской Аравии

В королевство соревнования вернутся в 2028 году, когда состоится юбилейный, 50-й выпуск.
Сегодня, 14:18       Автор: Сергей Носенко
Ралли / Getty Images
Ралли / Getty Images

49-й Дакар пройдет с 9 по 23 января 2027 года и откроет сезон чемпионатов мира по ралли-рейдам FIA и FIM. Маршрут протяженностью 7824 км будет включать 4341 км специальных участков.

Стартовым пунктом станет португальский регион Алгарве. В Луле-Фару 5 января откроется сервисный парк, а с 6 по 8 января участники пройдут административные и технические проверки. 9 января состоится пролог, а на следующий день — первый спецучасток.

После этого участники отправятся в порт для переправы через Средиземное море в марокканский Надор. 11 января караван прибудет в Африку и переместится в первый бивуак в Буарфе.

Марокканская часть маршрута пройдет через Загору и Агадир, где гонщиков ждет день отдыха. Затем участники отправятся в пустынные районы юга страны, доберутся до Смары и окрестностей Дахлы, после чего начнут обратный путь на север вдоль Атлантического побережья. Финиш гонки запланирован в Марракеше.

Всего маршрут будет включать 12 этапов и пролог, а участники сменят шесть бивуаков. По информации организаторов, большинство спецучастков составят от 350 до 500 км. При этом организаторы обещают сохранить традиционно высокий уровень сложности соревнований.

"Все составляющие гонки будут на месте", — заявил директор Дакара Давид Кастера, пообещав участникам бескомпромиссное испытание.

Перенос затронет не только основную категорию ралли, но и Dakar Classic, Dakar Future Mission 1000, а также программу Dakar Saudi Next Gen.

Организаторы отметили, что Португалия и Марокко согласились принять соревнования в сжатые сроки благодаря давним связям с ралли-рейдным сообществом. Обе страны уже имеют опыт проведения этапов чемпионата мира по ралли-рейдам. При этом Марокко станет основной территорией гонки, приняв 11 этапов и день отдыха.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ралли Дакар

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