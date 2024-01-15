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Испанский мотогонщик погиб в результате аварии на Дакар-2024

Карлес Фалькон получил травмы, несовместимые с жизнью.
Сегодня, 17:10
Карлес Фалькон / https://www.instagram.com/cfalconb/
Карлес Фалькон / https://www.instagram.com/cfalconb/

Испанский мотогонщик Карлес Фалькон погиб после аварии на втором этапе Дакара-2024

С соответствующим заявлением выступила команда TwinTrail Racing, в составе которой выступал Фалькон. Она подтвердила смерть испанца, опубликовав пост в Instagram.

"В этот понедельник, 15 января, нас покинул Карлес. Медицинская бригада подтвердила, что неврологические повреждения, вызванные остановкой сердечно-сосудистой системы во время аварии, необратимы".

"Карлес был улыбчивым человеком, всегда активным, страстно наслаждавшимся всем, что делал, особенно мотоциклами. Он оставил нас делать то, о чем он мечтал, — участвовать в гонках Дакар".

"Он наслаждался байком, он был счастлив на нем. Мы должны помнить его за его улыбку и за то счастье, которое он дарил каждому".

https://www.instagram.com/cfalconb/
https://www.instagram.com/cfalconb/

"По образованию он был инженером-компьютерщиком. Инструктор по мотоциклам и страстный гид-путешественник на мотоциклах. Многие учились рядом с ним".

"Он учил терпеливо, энергично и счастливо, он заставил всех наслаждаться мотоциклом. Это то, что он оставил нам и что мы всегда будем хранить с собой. Все мы, кто был с ним близок: семья, друзья, коллеги и поклонники".

"От семьи и команды мы просим сохранить конфиденциальность прощальных актов, которые состоятся в ближайшие дни. Спасибо за Ваше понимание".

Каталонец уже второй раз участвовал в сложнейшей гонке в мире. Он попал в аварию в нескольких километрах от окончания спецучастка от Аль-Хенакии до Аль-Дувадими.

У Фалькона случился отек мозга из-за перелома позвонка C2. Он также получил переломы пяти ребер, левого запястья и ключицы.

Напомним, что год назад, 2 января 2023 года, погиб известный гонщик и шоумен Кен Блок, не справившийся с управлением снегохода.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дакар Ралли Дакар

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