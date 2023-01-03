Знаменитый гонщик Кен Блок погиб в аварии

Американский гонщик и шоумен Кен Блок погиб в аварии со снегоходом. Об этом сообщила гоночная команда Hoonigan Racing Division.

"С глубоким сожалением мы можем подтвердить, что Кен Блок погиб сегодня в аварии на снегоходе. Кен был первопроходцем и иконой. Нам будет невероятно его не хватать", – говорится в заявлении в соцсетях.

55-летний гонщик ехал по крутому склону, когда снегоход перевернулся и придавил его. От полученных травм Кен скончался на месте.

Блок ехал в составе группы, но в момент аварии был один. Официальную причину его гибели установят медицинские службы.

Напомним, американский гонщик был чемпионом по ралли. За время своей гоночной карьеры он много раз поднимался на подиум. Также Кен Блок известнен по видеороликам Gymkhana.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион мира арестован в связи с участием в смертельном ДТП.