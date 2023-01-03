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Бывший чемпион мира арестован в связи с участием в смертельном ДТП

Кубинец оказался виновником аварии по трагической случайности.
Сегодня, 09:18
Юриоркис Гамбоа
Юриоркис Гамбоа

Бывший чемпион мира в полулегком весе кубинец Юриоркис Гамбоа (30-5, 18 KO) арестован в связи с участием в смертельном ДТП.

Как сообщает Boxing Scene, авария произошла в ночь на 31-е декабря в Сантьяго-де-Куба (Куба).

По информации источника, Гамбоа, вероятно, совершил наезд на пешехода на неосвещенном участке дороги. 

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Отдельно отмечается, что во время инцидента боксер не находился под влиянием алкоголя или наркотиков, а самое происшествие является не более чем трагической случайностью.

Напомним, 41-летний Гамбоа в последний раз выходил на ринг весной 2022 года, когда проиграл нокаутом мексиканскому проспекту Исааку Крусу. До этого кубинец проиграл Девину Хэйни в 2020-м и Джервонте Дэвису в 2019-м году.

Ранее сообщалось, что Джервонта Дэвис прокомментировал свой последний арест.

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