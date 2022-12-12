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Американский чемпион Спенс попал в жуткое ДТП

Эррол Спенс снова стал участником аварии.
Сегодня, 09:24
Эррол Спенс / Getty Images
Эррол Спенс / Getty Images

Непобежденный чемпион мира по версиям WBA, WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс (28-0, 22 КО) попал в аварию.

Американский боксер угодил в серьезную аварию, которая случилась в прошедшею субботу в Далласе (штат Техас, США). Спортсмен попал в ДТП не по своей вине, ведь в его автомобиль влетел подросток, который ехал на высокой скорости на красный свет.

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Спенс сразу после аварии вышел в прямой эфир, чтобы рассказать о произошедшем. Эррол получил травму ноги, а за рулем виновника ДТП находился 14-летний парень, который угнал машину у родителей.

Напомним, Эррол уже во второй раз попал в ДТП. Осенью 2019 года Спенс, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и разбил автомобиль, из-за чего оказался в реанимации.
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: авария Эррол Спенс

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