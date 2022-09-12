Экс-футболист сборной Англии попал в ужасное лобовое ДТП, в результате которого машину отбросило на 27 метров

Энди Кэрролл находился в шоке после лобового столкновения с другим автомобилем.

Бывший нападающий сборной Англии и ряда английских клубов Энди Кэрролл стал участником дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщает The Sun, футболист на своем внедорожнике Mercedes GLS, стоимость которого 130 тысяч фунтов стерлингов, столкнулся с Ford Fiesta, в котором было три пассажира. В результате лобового столкновения Ford отбросило на 27 метров.

Кэрролл вышел из машины в состоянии шока, имел проблемы с дыханием, однако сразу направился к другому автомобилю, чтобы узнать состояние пострадавших. У девушки-водителя Ford также были проблемы с дыханием, а пассажира доставили в больницу с жалобами на боли в груди.

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В результате аварии у машины Кэрролла отвалилось правое колесо, боковые панели и часть бампера были разбиты.

Отмечается, что полиция приняла решение никого не арестовывать на месте, а продолжить расследование до выяснения всех обстоятельств аварии.

Напомним, в прошлом сезоне Кэрролл выступал за Вест Бромвич, однако продлить контракт с клубом так не удалось.

Ранее сообщалось, что Райану Гиггзу грозит повторное судебное разбирательство, поскольку присяжные не выносят вердикт.