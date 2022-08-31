Райану Гиггзу грозит повторное судебное разбирательство, поскольку присяжные не выносят вердикт

Из-за отсутствия окончательного решения по рассматриваемому делу оно может быть продлено до 2023 года.

Присяжные по делу Райана Гиггза не смогли вынести вердикт после 23-часового обсуждения и в настоящее время они отстранены от должности.

На следующей неделе Королевская прокуратура решит, будут ли они добиваться повторного судебного разбирательства. Если они это сделают, оно состоится в июне 2023 года, передает The Athletic.

Напомним, что Райану Гиггзу, самому титулованному игроку в истории Манчестер Юнайтед, было предъявлено обвинение в том, что он ударил головой Кейт Гревилл, когда она пыталась разорвать их отношения 1 ноября 2020 года.

Валлийцу также было предъявлено обвинение в контроле и принуждении Гревилл в течение трех лет до ночи предполагаемого насилия и отдельное преступление в нападении на ее младшую сестру Эмму.