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Райану Гиггзу грозит повторное судебное разбирательство, поскольку присяжные не выносят вердикт

Из-за отсутствия окончательного решения по рассматриваемому делу оно может быть продлено до 2023 года.
Вчера, 22:55
Райан Гиггз / Getty Images
Райан Гиггз / Getty Images
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Присяжные по делу Райана Гиггза не смогли вынести вердикт после 23-часового обсуждения и в настоящее время они отстранены от должности.

На следующей неделе Королевская прокуратура решит, будут ли они добиваться повторного судебного разбирательства. Если они это сделают, оно состоится в июне 2023 года, передает The Athletic.

Напомним, что Райану Гиггзу, самому титулованному игроку в истории Манчестер Юнайтед, было предъявлено обвинение в том, что он ударил головой Кейт Гревилл, когда она пыталась разорвать их отношения 1 ноября 2020 года.

Валлийцу также было предъявлено обвинение в контроле и принуждении Гревилл в течение трех лет до ночи предполагаемого насилия и отдельное преступление в нападении на ее младшую сестру Эмму.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол суд Райан Гиггз
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