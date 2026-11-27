Ливерпуль намерен избавиться от двух игроков, пишет The Athletic.

Первый - Федерико Кьеза. Итальянец так и не прижился на Энфилде, в текущем сезоне он и вовсе лишь раз появился на поле.

Трансфермаркт оценивает 29-летнего итальянца в 10 млн евро, однако, скорее всего, Ливерпуль готов продать его сильно дешевле, и уже даже в январе.

Второй игрок на выход - Ватару Эндо. У хавбека вовсе нет игрового времени в этом сезоне, но его контракт истекает летом. Вероятней всего, он покинет клуб свободным агентом.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед своеобразно уладил ситуацию со своим капитаном.

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