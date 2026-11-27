Украинки финишировали вне зачетной зоны в первой гонке в Контиолахти
В пятницу, 27 ноября, в финском Контиолахти прошла женская индивидуальная гонка в рамках первого тура Кубка мира по биатлону.
Украину в гонке представляли Кристина Дмитренко, Анастасия Меркушина, Елена Городна и дебютантка Татьяна Тарасюк.
Никто из них не сумел добраться до зачетной зоны, а лучшего результата добилась Городна, которая с двумя промахами и четвертой скорострельностью финишировала 42-й.
Также два промаха допустила Тарасюк, но финишировала лишь 67-й. Ее обошла Дмитренко, которая сделала по промаху на каждой стойке, а Меркушина финишировала вовсе вне топ-80.
Победительницей гонки стала шведка Эльвира Эберг, которая несмотря на один промах, сумела опередить конкуренток.
Кубок мира. Контиолахти. Индивидуальная гонка (женщины)
- Эльвира Эберг (Швеция, 0+1+0+0) — 41:47.9 минуты
- Соня Лайнамо (Финляндия, 0+0+0+0) +22.7
- Жюлия Симон (Франция, 0+0+0+0) +35.4
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42. Елена Городна (0+1+0+1 ) +5:14.5 минуты
55. Кристина Дмитренко (0+1+1+1) +6:12.4
67. Татьяна Тарасюк (0+2+0+0) +7:03.4
Анастасия Меркушина (1+1+2+2) +9:52.9
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