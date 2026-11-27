Теперь у команд больше времени на возобновление поединка.

УАФ опубликовала новые правила безопасности, касающиеся воздушных тревог во время матчей.

Причиной пересмотра послужил инцидент в матче Харьков - Карпаты, где львовский клуб покинул стадион, не дожидаясь окончания тревоги.

В итоге УАФ официально объявила об увеличении времени ожидания отбоя.

Для матчей УПЛ, которые стартуют до 15:30 время ожидания увеличено до 180 минут. То же самое касается матчей кубка Украины на стадионах третьей и четвертой категории.

Поединки Кубка Украины на стадионах первой и второй категории, а также другие фтубольные соренования могут отменены только спустя 120 минут воздушной тревоги.

Стоит отметить, что лимит учитывает не только одну затянувшуюся тревогу, но и несколько отдельных суммарно.

Матчи, которые будут начинаться после 15:30, будут проводиться по прежним правилам.

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